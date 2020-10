Eddy Merckx heeft de tactiek van Jumbo-Visma tijdens de Tour de France hard bekritiseerd. Volgens de Belgische wielerlegende heeft de Nederlandse ploeg dom gekoerst door de gele trui van Primoz Roglic twee weken lang te consolideren.

"Bovenal heeft Jumbo-Visma dom gereden. Ze hebben drie weken lang alles gecontroleerd en lieten niets gebeuren", zei Merckx zondag tegen L'Équipe. "Maar ze vergaten dat een jonge kerel maar 57 seconden achterstand had. Wat een fout!"

Roglic droeg twee weken lang de gele trui en leek de eerste renner van een Nederlandse ploeg sinds Joop Zoetemelk in 1980 te worden die de Tour ging winnen. De Sloveen liet zich op zaterdag echter verrassen door landgenoot Tadej Pogacar, die bijna twee minuten sneller was en de gele trui veroverde.

Vijfvoudig Tour-winnaar Merckx was niet verrast dat Pogacar de gele trui afpakte. "Helemaal niet. Vraag maar aan mijn vrouw en andere mensen in mijn omgeving. Ik heb de laatste dagen steeds gezegd dat die 57 seconden niet genoeg waren om zeker te zijn van de overwinning."

"Ik zag de zege van Pogacar van mijlenver aankomen. Het enige dat hij kon doen was afwachten tot de tijdrit. Hij wist dat hij in de bergen niet kon aanvallen, want Jumbo-Visma was te sterk. Hij moest gewoon onder de radar blijven en zijn krachten sparen voor de tijdrit."

Primoz Roglic wordt na de tijdrit getroost door ploeggenoten Tom Dumoulin en Wout van Aert. (Foto: Pro Shots)

'Jumbo-Visma is in eigen val getrapt'

Dat Roglic de gele trui kwijtraakte, is volgens Merckx een tactische blunder van zijn team. De ploeg had moeten proberen om de voorsprong uit te breiden, in plaats van de marges te consolideren.

"Jumbo-Visma is in zijn eigen val getrapt", zei Merckx. "Het was duidelijk dat Pogacar niet ging aanvallen en dat ze hem niet konden lossen. Maar ze hadden al veel eerder in de Tour moeten aanvallen, zodat ze Pogacar hadden kunnen lossen of vermoeien."