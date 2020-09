Tadej Pogacar kan amper geloven dat hij als debutant de Tour de France heeft gewonnen. De Sloveen nam zaterdag na een spectaculaire tijdrit de gele trui over van zijn landgenoot Primoz Roglic en beleefde zondag een triomftocht naar Parijs.

Pogacar lost Egan Bernal af als jongste naoorlogse winnaar van de Tour de France. De renner van UAE Team Emirates wordt maandag 22 jaar. "Veel waarde hecht ik niet aan verjaardagen", zei Pogacar direct na de finish. "Maar dit is wel het mooist denkbare verjaardagscadeau."

Hoewel Pogacar vorig jaar doorbrak met een knappe derde plaats in de Vuelta a España zag hij zichzelf aanvankelijk niet als een van de favorieten voor de eindzege. "Als ik tweede was geworden of allerlaatste, had ik het nog leuk gevonden om de Tour de France uit te rijden."

Pogacar, die zaterdag direct na zijn machtsgreep al werd gefeliciteerd door concurrent Roglic, heeft het gevoel dat zijn collega's in het peloton hem de overwinning gunnen. "Bijna iedereen is me komen feliciteren. Het was een heel speciale dag. Eindelijk had ik ook de tijd om op de fiets te praten met mijn ploeggenoten."

Pogacar mocht bij de huldiging op de Champs-Élysées niet alleen de gele trui ophalen. Hij wint ook de bolletjestrui voor beste klimmer en de witte trui voor beste jongere. Het groen voor het sprintklassement gaat naar de Ier Sam Bennett, die zondag de slotrit won in Parijs.