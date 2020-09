Joop Zoetemelk is zondag gewond geraakt tijdens een fietstocht in de buurt van Parijs. De Tour de France-winnaar van 1980 werd aangereden door een auto en is per helikopter naar het ziekenhuis gebracht, laat zijn familie aan de NOS weten.

De 73-jarige Zoetemelk heeft bij het ongeluk beide armen en een been gebroken. Zijn familie laat weten dat de wielerlegende wel bij bewustzijn is.

Zoetemelk woont al jaren in de buurt van Parijs. Hij is nog altijd de laatste Nederlander die de Tour de France won. Jan Janssen was in 1968 de enige andere Nederlander die de belangrijkste wielerkoers ter wereld op zijn naam schreef.

Momenteel is de 107e editie van de Tour bezig, die zondag eindigt met de traditionele etappe op de Champs-Élysées. De Sloveen Tadej Pogacar reed zaterdag zijn landgenoot Primoz Roglic uit de gele trui en wordt de jongste naoorlogse winnaar.