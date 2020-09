Sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma denkt niet dat zijn uitsluiting in de Tour de France invloed heeft gehad op de tijdrit van Primoz Roglic. De Sloveense kopman raakte op de voorlaatste dag de gele leiderstrui kwijt aan landgenoot Tadej Pogacar.

Zeeman werd donderdag door de organisatie van de Tour de France uit de koers gezet na een aanvaring met een commissaris van de UCI. De directeur had zich woensdag verbaal laten gaan, omdat het UCI-lid de fiets van Roglic wilde controleren. De fiets raakte daarbij beschadigd.

De 41-jarige Zeeman mocht daarom vrijdag en zaterdag niet plaatsnemen in de volgauto's van Jumbo-Visma en moest bij de resterende etappes, waaronder de allesbeslissende tijdrit, toekijken vanaf de zijkant.

"Ik was wel gewoon bij de ploeg in het hotel. Mathieu Heijboer heeft op de dag van de tijdrit altijd de leiding met Grischa Niermann, daarin hebben we heel goed samengewerkt. Het heeft verder geen invloed gehad", zei Zeeman zaterdagavond in gesprek met de NOS.

Primoz Roglic verloor een dag voor Parijs de leiding in het algemeen klassement. (Foto: Pro Shots)

'Toen ik zag dat het misging, draaide mijn maag zich om'

Ondanks de uitsluiting van Zeeman leek Jumbo-Visma op weg naar de eindzege in de Tour, maar Roglic verloor zaterdag in de afsluitende tijdrit 1.56 minuten op Pogacar en dat waren 59 seconden te veel.

"We zijn superverdrietig dat het ons uit de handen is geglipt. Deze groep had het verdiend, maar we hebben het niet gered. Toen ik zag dat het misging, draaide mijn maag zich even om. We dachten dat de marge van 57 seconden voorsprong genoeg was", aldus Zeeman.

"We hebben een tegenstander (Pogacar, red.) getroffen die zichzelf overtroffen heeft. Die een fantastische prestatie levert en veel beter was dan wij waren. Ondanks dat wij met drie renners in de top vijf eindigen, heeft hij ons vermorzeld."

De Tour de France wordt zondag afgesloten met een traditionele etappe naar de Champs-Élysées in Parijs.