Anna van der Breggen haalt veel voldoening uit haar eindzege in de Giro Rosa. De dertigjarige Nederlandse was zaterdag voor de derde keer in haar loopbaan de beste in de prestigieuze Italiaanse wielerkoers en voelt zich klaar voor het WK van komende week.

"Dit is supermooi. Aan het begin van de week voelde ik me nog niet zo goed, maar ik voel dat het helemaal terug is. Het WK zit er nu dicht op. Ik moet herstellen en weet dat de vorm goed zit, dat is een lekker gevoel", aldus Van der Breggen bij de NOS.

Het WK op de weg is van donderdag tot en met zondag in het Zwitserse Martigny. De tijdrit voor vrouwen is donderdag al en de wegwedstrijd, waarop Van der Breggen twee jaar geleden goud pakte, is zaterdag.

Winst van de Giro Rosa is een opsteker voor Van der Breggen, die als leider een ideaal scenario beleefde in de slotrit. "Het was een kwestie van heel blijven en dat was best lastig, want de bochten in de afdaling waren glad. Maar ik had constant mijn ploeg om me heen, dus als er iets zou gebeuren, was er nog geen paniek", aldus de Zwolse.

"En de kopgroep was ideaal voor ons. De best geklasseerde renster stond op negen minuten in het klassement, dus daardoor hoefden we niet vol aan de bak. Het was een ideale situatie."

Van der Breggen leek de eindzege in de Giro Rosa aanvankelijk aan Annemiek van Vleuten te moeten laten, maar haar landgenote kwam donderdag in de leiderstrui ten val, brak haar pols en moet het WK vrijwel zeker missen.

Anna van der Breggen komt in de slotrit van de Giro Rosa juichend over de finish in haar leiderstrui. (Foto: Getty Images)