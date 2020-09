Anna van der Breggen heeft voor de derde keer in haar loopbaan de Giro Rosa op haar naam geschreven. In de slotrit van zaterdag kwam haar roze leiderstrui niet meer in gevaar. De etappezege ging naar de Française Évita Muzic.

Voor Van der Breggen, die in 2015 en 2017 ook al de Italiaanse rittenkoers won, is het haar vijfde zege van het jaar. Eerder werd ze Europees kampioen tijdrijden en Nederlands kampioen op de weg en zegevierde ze in de Spaanse rittenkoers Setmana Ciclista Valenciana, waarin ze ook een etappe won.

Lang leek de eindzege in de grootste vrouwenkoers van het jaar te gaan naar Annemiek van Vleuten, maar de toenmalige klassementsleider brak donderdag bij een valpartij in de zevende etappe haar pols en moest noodgedwongen afstappen. Van Vleuten meldde zich ook af voor de WK wielrennen in het Italiaanse Imola.

Van der Breggen veroverde vrijdag in de achtste etappe de leiderstrui, die na het uitvallen van Van Vleuten in handen was van de Poolse Katarzyna Niewiadoma. De dertigjarige renster van Boels-Doelmans werd in de laatste bergrit naar San Marco la Catola tweede achter etappewinnaar Elisa Longo Borghini en won 1 minuut en 19 seconden op Niewiadoma.

Van der Breggen reed zaterdag voor het eerst in de roze leiderstrui in de Giro Rosa. (Foto: Getty Images)

Slotrit prooi voor vluchters

In de laatste etappe van de Giro Rosa reden de renners vier heuvelachtige rondes van zo'n 27,5 kilometer. Al snel werd duidelijk dat een grote kopgroep met onder anderen de Nederlandse Ellen van Dijk, die Van Vleuten vervangt bij het WK tijdrijden, de ruimte van het peloton kreeg.

Uiteindelijk bleven er in de finale negens renners over, die in de straten van Motta Montecorvino gingen sprinten om de ritzege. De Franse Muzic van FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope bleek de snelste en hield Niamh Fisher-Black (tweede) en Juliette Labous (derde) achter zich. Van Dijk werd vijfde.