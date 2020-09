De Ronde van Luxemburg zorgt opnieuw voor controverse in het peloton. In de slotetappe van de veelbesproken rittenkoers in Luxemburg kwam een vrachtwagen het parcours op, wat leidde tot een valpartij in de groep.

Het voertuig naderde het peloton op 67 kilometer van de finish in tegengestelde richting in een bocht. Tot een botsing kwam het niet, omdat enkele renners tijdig wisten uit te wijken. Achterin de groep gingen wel enkele coureurs tegen het asfalt omdat ze hard in de remmen moesten knijpen en elkaar niet meer konden ontwijken.

Het is niet duidelijk welke verwondingen de renners hebben overgehouden aan de valpartij. Ook is niet duidelijk hoe de vrachtwagen op het parcours heeft kunnen komen. De slotrit ging ondanks het voorval gewoon door en werd een prooi voor Andreas Kron (Riwal-Securitas). Diego Ulissi (UAE Emirates) stelde de eindzege veilig.

De Ronde van Luxemburg, een procontinentale rittenkoers, ligt al langer onder vuur vanwege onveilige situaties op de weg. In de finale van de openingsetappe van dinsdag stonden er auto's en bussen op het parcours geparkeerd.

Als protest tegen de onveilige situaties gingen de renners in de tweede etappe in staking en gingen ze na 18 kilometer naast hun fiets staan. Daarop besloot de organisatie de 100 kilometer van de etappe te neutraliseren, omdat die te gevaarlijk werd geacht.

Voor de appgebruikers: tik op de video om de beelden te zien.

Veiligheid renners staat al langer ter discussie

Sinds de hervatting van het wielrennen staat de veiligheid van de renners ter discussie in het peloton, omdat er in korte tijd veel zware valpartijen plaatsvonden.

Zo werd Fabio Jakobsen door Dylan Groenewegen in de hekken gereden in een massasprint in de Ronde van Polen, die door veel renners als erg gevaarlijk werd gezien. De Belg Remco Evenepoel viel in de Ronde van Lombardije in een afdaling in een ravijn en de Duitser Maximilian Schachmann botste in dezelfde koers tegen een auto die het parcours op was gereden.

De internationale wielerfederatie UCI kondigde aan meer inspecties uit te voeren om de veiligheid van de wielrenners te waarborgen. Ook worden de veiligheidsvoorwaarden hervormd. Mogelijk worden er in de toekomst zwaardere straffen uitgedeeld bij wangedrag of misstanden.