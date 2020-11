Primoz Roglic is naar de buitenwereld toe een wat saaie, stugge Sloveen, die vooral clichés aaneenrijgt in interviews. Maar iedereen die hem kent, noemt hem een zeer sympathieke en grappige man. Een blik op de twee gezichten van de renner die zondag zonder ongelukken voor het tweede jaar op rij de Vuelta a España zal winnen.

Na de tiende etappe van de Tour de France verwoordt Andrew Hood het gevoel van vrijwel de gehele perszaal op het Île de Ré. "Het worden vijf hele lange jaren als deze man blijft winnen", schrijft de journalist van wielersite VeloNews op Twitter na een wederom weinig opwindende persconferentie van geletruidrager Roglic.

De dertigjarige Sloveen geeft netjes antwoord op elke vraag, maar verstaat vooral de kunst van het niets zeggen. Vraag hem naar zijn concurrenten en hij antwoordt steevast: "Ik kan me alleen maar op mezelf focussen." Vraag hem naar zijn kansen op de eindzege en hij antwoordt: "De sterkste renner zal winnen."

"Op het moment dat Roglic plichtplegingen heeft, schakelt hij zichzelf uit en gaat hij in de spaarstand", zegt verslaggever Job van der Zon, die de afgelopen jaren alles mocht filmen achter de schermen bij Jumbo-Visma en drie documentaires maakte met een hoofdrol voor Roglic. "Het is voor journalisten misschien saai dat hij op de automatische piloot vragen beantwoordt, maar hij is gewoon al bezig met herstellen."

De beste renner van de afgelopen anderhalf jaar blijft zo een enigma voor wielerfans. Maar zet de camera's uit en leg kladblok en pen weg, en er is een heel andere Roglic. "Primoz is echt een fenomeen", aldus sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma. "Hij is een fantastische kopman, die ploeggenoten motiveert, aandacht heeft voor alle stafleden en grappig en sociaal is. Hij is geweldig om mee samen te werken, dat zal iedereen in ons team beamen."

Primoz Roglic reed in de Vuelta in twaalf van de achttien etappes in de rode trui. (Foto: ANP)

Roglic de ploeggenoot

Neilson Powless wist niet wat hij zag toen er vorig jaar aan het eind van het wielerseizoen opeens een grote doos op een pallet werd bezorgd bij zijn appartement in het Spaanse Girona. "Ik wist niet van wie het kwam en waarom ik het kreeg."

Toen de Amerikaan de doos opende, stond er opeens een spiksplinternieuwe elektrische mountainbike in zijn kamer. "Ik dacht: waarom stuurt Bianchi (de fietsensponsor van Jumbo-Visma, red.) me een cadeau? Pas toen ik mijn ploeggenoot George Bennett sprak, hoorde ik dat het een cadeautje was van Primoz."

Het was Roglic' manier om al zijn ploegmaats te bedanken voor hun bijdrage aan zijn eindwinst in de Vuelta a España van vorig jaar, zijn eerste eindzege in een grote ronde. "Dat gebaar zegt alles over Primoz. Hij is echt een geweldige gozer, en een heel fijne kopman", zegt Powless, die begin dit jaar overstapte naar EF Pro Cycling. "Zo bleef hij altijd aan tafel zitten als ik wat later was voor het diner. Ook als hij zelf al lang klaar was met eten, stond hij pas op als ik ook uitgegeten was. Simpele dingen, maar ze betekenen veel."

Volgens Van der Zon is Roglic een leider die ook bij teleurstellende momenten opstaat. "Toen er vorig jaar op de eerste dag van de Vuelta meerdere renners van Jumbo-Visma in de ploegentijdrit vielen omdat er water op de weg lag, nam Roglic 's avonds het woord en zei hij: 'Dit is mijn verantwoordelijkheid, ik heb dit verkeerd gedaan. En ik ga het ook herstellen.'"

CV Primoz Roglic Geboren op 29 oktober 1989 in Trbovlje

Kwam in 2013 bij de kleine Sloveense ploeg Adria Mobil, nadat hij zijn sportieve carrière begon als schansspringer

Rijdt sinds 2016 voor Jumbo-Visma

Winnaar van de Vuelta (2019), Tirreno-Adriatico (2019), Ronde van Romandië (2018, 2019), Ronde van Baskenland (2018) en de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten (2019)

Roglic de grappenmaker

Van der Zon was vorig jaar in de Giro aan het filmen in de hotelkamer van Roglic toen de Sloveen naar de wc moest. De verslaggever wilde stoppen met beelden schieten, maar Roglic wuifde die optie weg. "Hij hield de deur zelfs open, vond het alleen maar mooi."

En in de Vuelta van vorig jaar zat Van der Zon een keer met Roglic en diens vriendin Lora op het dakterras van een hotel toen de kopman van Jumbo-Visma uit het niks dreigde om van het dak te springen. "Lora heeft heel erg hoogtevrees en vond het al niet zo prettig op dat dak, maar toch ging Roglic met zijn hele lichaam over de balustrade hangen. Alleen maar even om zijn vriendin te stangen."

"Daarin zie je zijn ware aard: hij is een ontspannen kind in een topsportlichaam", aldus Van der Zon. "Hij is heel professioneel en superserieus met zijn sport bezig, maar daar buiten altijd aan het klieren en klooien."

Primoz Roglic werd vorig jaar voor het eerst vader. (Foto: Getty Images)

Roglic de familieman

In de documentaire 'La Familia', over de Vuelta-overwinning van Roglic in 2019, zie je bij de Sloveen de meeste vreugde als hij na zijn tijdritzege in Pau zijn vriendin en drie maanden oude zoontje ontwaart langs de kant van de weg.

"Ik weet dat Roglic heel veel waarde hecht aan alles wat zijn vriendin doet voor hem", aldus Van der Zon. "Veel topatleten die de wereldtop bestormen, hebben opeens een fotomodel aan hun arm. Maar Roglic zweert trouw aan Lora, met wie hij al een relatie had toen hij nog schansspringer was. Dat is zijn team, hij zal nooit een andere keuze maken."

Powless denkt dat Roglic' gezin de belangrijkste reden is waarom zijn oud-ploeggenoot in de media nooit het achterste van zijn tong zal laten zien. "Het is voor iemand met zijn status lastig om wat van zijn privacy te behouden", zegt de Amerikaan. "Het kan heel vermoeiend zijn als iedereen altijd maar alles van je wil weten. Natuurlijk hoort dat bij de sport en is het belangrijk om te laten zien wie je echt bent, zo krijg je fans. Maar voor zijn eigen leven is het goed dat Primoz ook wat dingen privé houdt."

De vlakke slotetappe in de Ronde van Spanje naar Madrid begint zondag rond 14.00 uur. Roglic geniet een voorsprong van 24 seconden op naaste belager Richard Carapaz van INEOS Grenadiers.