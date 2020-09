Søren Kragh Andersen is verheugd na zijn tweede etappezege in de Tour de France. De 26-jarige Deen van Sunweb reed vrijdag weg uit een kopgroep en soleerde opnieuw naar de ritwinst.

"Ik kon het niet geloven toen ik in de laatste meters achteromkeek en zag dat ik de rit zou gaan winnen", zegt Kragh Andersen na afloop. "En nu heb ik opeens twee overwinningen in één Tour de France. Dit had ik nooit durven dromen en ga ik de rest van mijn leven niet meer vergeten."

Kragh Andersen reed op 15 kilometer van de finish weg uit een kopgroep van twaalf renners met meerdere sprinters. Op een kleine minuut won Luka Mezgec de sprint om de tweede plaats, voor Jasper Stuyven. Groenetruidrager Sam Bennett en Peter Sagan eindigden kort daarna als achtste en negende.

"Toen ik in de kopgroep reed en om me heen keek naar de renners die naast me zaten dacht ik: hoe moet ik deze gasten in hemelsnaam verslaan?", vervolgt de ritwinnaar.

"Dit zijn de beste renners van de wereld. Ik had alleen een kans als ik klein gaatje zou pakken en zij naar elkaar zouden gaan kijken. En dat is precies wat er gebeurde."

Derde ritzege voor Sunweb

Afgelopen zaterdag schreef Kragh Andersen ook al de veertiende etappe op zijn naam. Toen verraste hij het peloton met een late uitval. Voor Sunweb is het de derde ritzege in deze Tour, nadat eerder Marc Hirschi al had getriomfeerd.

In de voorlaatste etappe van de Tour de France staat zaterdag de tijdrit op het programma. Geletruidrager Primoz Roglic begint aan de etappe naar La Planche des Belles Filles met een voorsprong van een kleine minuut op Tadej Pogacar.