Anna van der Breggen heeft vrijdag de leiding in het algemeen klassement van de Giro Rosa overgenomen. De Nederlandse eindigde als tweede in de achtste en voorlaatste etappe van 91,5 kilometer.

De dertigjarige Van der Breggen en Elisa Longo Borghini wisten in de laatste kilometer van de heuvelrit te demarreren uit een groep met favorieten. Op de streep was de Italiaanse net iets sterker dan Van der Breggen en won daarmee de etappe.

De Nederlandse van Boels-Dolmans pakte wel genoeg tijd om de leiding in het klassement over te nemen van de Poolse Katarzyna Niewiadoma, die als zesde binnenkwam op 1.19. De Nieuw-Zeelandse Mikayla Harvey eindigde de etappe als derde.

Van der Breggen heeft met nog één etappe te gaan een voorsprong van 1.10 op Niewiadoma en 2.23 op Longho Borghini in het algemeen klassement. Marianne Vos, die vrijdag ruim vier minuten moest toegeven, staat negende op meer dan zeven minuten.

Zaterdag wordt de Giro Rosa afgesloten met een pittige bergrit, met start en finish in Motta Montecorvino. In de slotetappe moeten de rensters vier keer een rondje van 27,5 kilometer afleggen.

Anna van der Breggen moest in de zevende etappe de ritzege aan Elisa Longo Borghini laten. (Foto: Getty Images)

Van der Breggen gaat voor derde eindzege Giro Rosa

Van der Breggen kan de Giro Rosa voor de derde keer op haar naam schrijven, nadat ze de Italiaanse koers in 2015 en 2017 al won. Vos is op dit moment de enige Nederlandse die al drie eindzeges in de Giro Rosa op haar naam heeft staan.

Annemiek van Vleuten reed in de editie van dit jaar vanaf de derde tot en met de zevende etappe in de roze trui, maar de regerend wereldkampioene op de weg brak donderdag in de zesde etappe haar pols bij een valpartij en was genoodzaakt af te stappen.