Annemiek van Vleuten mist hoogstwaarschijnlijk de WK wielrennen volgende week in het Italiaanse Emilia-Romagna. De regerend wereldkampioen ging donderdag in de laatste kilometers van de zesde etappe van de Giro Rosa onderuit en brak daarbij haar pols.

"Het is gebroken", zei de 37-jarige Van Vleuten, die klassementsleider is in de Italiaanse rittenkoers, kort na de finish. Na bezoek aan het ziekenshuis bevestigde de Nederlandse tegenover het AD dat haar pols daadwerkelijk gebroken is. Ook Marianne Vos, die al drie etappes won, ging tegen het asfalt.

Van Vleuten en Vos vielen in de laatste kilometers van de rit en kwamen gehavend over de finish. De 33-jarige Vos kwam er met enkele schaafwonden beter van af en lijkt vrijdag gewoon te kunnen starten. Voor Van Vleuten is de Giro Rosa voorbij en haar leidende positie is overgenomen door de Poolse Katarzyna Niewiadoma. Deelname aan de WK is vrijwel uitgesloten voor Van Vleuten.

Volgende week zaterdag is in Emilia-Romagna al de wegrace voor de vrouwen van de WK. Vorig jaar werd Van Vleuten in Yorkshire voor het eerst wereldkampioen en ze behoorde na een reeks indrukwekkende overwinningen ook ditmaal tot de topfavorieten.

De ziekenauto waarmee Annemiek van Vleuten naar het ziekenhuis werd vervoerd. (Foto: Getty Images)

Vos won al drie etappes

De etappezege van de Giro Rosa ging naar de Belgische Lotte Kopecky, die de sprint van de uitgedunde groep won en afrekende met Lizzie Deignan (tweede) en Katarzyna Niewiadoma (derde).

De zevende etappe in de Giro Rosa voerde de renners over 112,6 kilometer van Nola naar Maddaloni. Al snel werd er een kopgroep van twee renners gevormd, waarna op 47 kilometer van de streep een achtervolgende groep van vier renners zich aansloot aan het front.

Op het plaatselijke parcours van 18 kilometer sprong Mariia Novoldskaia weg, maar zij werd op een kleine 10 kilometer bijgehaald door de groep met favorieten met onder anderen Van Vleuten en Vos. Zij leken te gaan strijden om de dagzege, maar door de valpartij kwam het daar niet van.