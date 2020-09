De Nederlandse baanwielrenners reizen in november niet af naar de EK baanwielrennen in Plovdiv. De KNWU vindt de coronasituatie in Bulgarije te gevaarlijk om een selectie af te vaardigen, bevestigt een woordvoerder van de wielerbond donderdag aan NU.nl.

"We hebben de organisatie laten weten dat we het in Bulgarije te gevaarlijk vinden om onze renners en stafleden bloot te stellen aan het coronavirus", aldus de zegsman.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert vanwege de oplopende besmettingen in Bulgarije alleen voor noodzakelijke reizen naar het land te reizen. Bij terugkomst zouden de renners en stafleden van de baanselectie tien dagen in zelfquarantaine moeten gaan.

De EK baanwielrennen staat van 11 tot en met 15 november op het programma in Plovdiv. In juli kreeg de op een na grootste stad van Bulgarije het Europese sporttoernooi toegewezen door de Europese wielerbond UEC.

De Nederlandse baanselectie was vorig jaar erg succesvol bij de EK baanwielrennen in eigen land. Jeffrey Hoogland (sprint), Harrie Lavreysen (keirin) en Kirsten Wild (omnium en afvalkoers) kroonden zich tot Europees kampioen in het Omnisport in Apeldoorn. Ook de Nederlandse teamsprinters veroverden de gouden medaille.