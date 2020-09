Steven Kruijswijk is de belangrijkste schakel in de selectie van Team Jumbo-Visma in de Giro d'Italia. De 33-jarige Brabander geldt als de absolute kopman van de Nederlandse formatie in Italië en mikt op een goed klassement.

Kruijswijk zou oorspronkelijk in de Tour de France van start gaan als schaduwkopman naast Primoz Roglic en Tom Dumoulin. In het Critérium du Dauphiné kwam hij echter in de vierde etappe ten val in een afdaling. Daarbij liep hij een kleine breuk in zijn schouder op, wat hem deelname aan de Ronde van Frankrijk kostte.

Nadat duidelijk was geworden dat Kruijswijk de Tour niet zou rijden, kondigde Jumbo-Visma al aan dat hij zich op de Giro zou richten. De klimmer doet voor de achtste keer mee aan de Ronde van Italië. Zijn beste prestatie was een vierde plek in het eindklassement in 2016. Hij reed toen lang in de roze trui, maar verloor uiteindelijk door een val veel tijd en eindigde niet op het podium.

Kruijswijk krijgt in Italië ondersteuning van onder anderen Tony Martin, die momenteel ook in de Tour actief is. In de selectie van Jumbo-Visma zitten naast Kruijswijk nog drie Nederlanders: Jos van Emden, Antwan Tolhoek en Koen Bouwman.

De rest van de geel-zwarte brigade in Italië bestaat uit de Duitser Christoph Pfingsten, de Noor Tobias Foss en de Australiër Chris Harper. De twee laatstgenoemden maken hun debuut in een grote ronde. Laurens De Plus zou ook actief zijn in de Giro, maar de Belg is nog niet wedstrijdfit en moet daardoor zijn rentree wederom uitstellen.

Steven Kruijswijk liep een kleine maand geleden in het Critérium du Dauphiné bij een val een breuk in zijn schouder op, wat hem deelname aan de Tour de France kostte. (Foto: Getty Images)

'Eerste week van de Giro is meteen een goede test'

"ik merk dat ik me beter en beter voel. Mijn schouder is nog niet volledig genezen, maar ik kan zonder problemen trainen", aldus Kruijswijk op de site van Jumbo-Visma. "Het gaat de goede kant op en ik kijk uit naar de Giro."

Kruijswijk hoopt dat hij begin oktober volledig klachtenvrij aan de start kan staan. "Het wordt in de eerste week meteen pittig. In de derde etappe finishen we al bergop. Dat wordt een goede graadmeter om te kijken waar ik sta. Ik hoop dat ik begin oktober topfit ben, zodat ik voor een goed klassement kan gaan."

De Giro start zaterdag 3 oktober in Monreale met een 15 kilometer lange individuele tijdrit naar Palermo. De Italiaanse rittenkoers wordt drie weken later, op 25 oktober in Milaan, ook afgesloten met een race tegen de klok.