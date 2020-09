Marianne Vos heeft een dag na haar 27e overwinning in de Giro Rosa ook haar 28e zege geboekt. De olympisch kampioene van 2012 was in de prestigieuze Italiaanse wielerkoers wederom de sterkste in de sprint.

De etappe van 97,5 kilometer tussen Torre del Greco en Nola over een glooiend parcours eindigde in een sprint, waarin Vos nipt de sterkste was. Het was haar derde overwinning van deze editie.

Met haar 28 dagzeges is drievoudig wereldkampioene Vos veruit succesvolste renster in de Giro Rosa. De inmiddels gestopte Italiaanse Fabiana Luperini kwam tot vijftien etappeoverwinningen.

In de eindsprint klopte de Brabantse Hannah Barnes uit het Verenigd Koninkrijk en Lotte Kopecky. De Belgische werd een dag eerder nog tweede in de massasprint.

Amy Pieters was op de vijfde plaats de beste Nederlandse na Vos. Annemiek van Vleuten kwam als 32e over de streep en verloor door een breuk in het peloton vier seconden.

De regerend wereld- en Europees kampioene gaat nog altijd wel aan de leiding met een voorsprong van 1.52 minuut op de Poolse Katarzyna Niewiadoma.

Van Vleuten draagt de leiderstrui sinds de tweede rit. De Giro Rosa duurt nog tot en met zaterdag.

Voor de gebruikers van de app: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de winnende sprint van Marianne Vos.