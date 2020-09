De renners in de SKODA Ronde van Luxemburg staken woensdag vanwege de onveilige situatie in de koers. Ze zijn in de tweede etappe na 18 kilometer naast hun fiets gaan staan.

Dinsdag was er al veel onvrede na de openingsrit in de procontinentale koers. De Italiaan Jacopo Guarnieri uitte na afloop zijn woede op Twitter.

"Daar gaan we weer: zelfs na ons verzoek tijdens de teammeeting stonden er heel veel auto's geparkeerd tussen de laatste 5 en 2 kilometer", schrijft de renner van Groupama-FDJ. "Het was een enorm gevaarlijk deel van de race."

"Iedereen was zich aan het voorbereiden op de massasprint, de weg liep licht bergaf en de snelheid was 70 kilometer per uur, en opeens staat er een bus geparkeerd op 4,5 kilometer van de finish!"

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van de stakende renners.

Etappe in Luxemburg grotendeels geneutraliseerd

Sinds de hervatting van het wielrennen na de corona-uitbraak is veiligheid een heet hangijzer in het peloton. In korte tijd vonden er enkele ernstige ongelukken plaats.

Zo werd Fabio Jakobsen in de hekken gereden in een massasprint in de Ronde van Polen, die door veel renners als erg gevaarlijk werd gezien. De Belg Remco Evenepoel viel in de Ronde van Lombardije in een afdaling in een ravijn en de Duitser Maximilian Schachmann botste in dezelfde koers tegen een auto die het parcours op was gereden.

Na de rennersstaking in de Ronde van Luxemburg werd besloten om de eerste 100 kilometer van de etappe te neutraliseren, omdat die te gevaarlijk werd geacht. De rit tussen Remich en Hesperange is 160 kilometer lang.

De laatste 60 kilometer bestaat uit drie lokale omlopen, die door de renners wel veilig genoeg worden geacht.

Beeld van de bus op het parcours op ruim 4 kilometer van de finish in de eerste etappe van de Ronde van Luxemburg.