Marianne Vos heeft dinsdag haar 27e etappezege ooit in de Giro Rosa geboekt. De 33-jarige renster van CCC-Liv was in de straten van Terracina de snelste in de massasprint. Het is voor Vos haar tweede ritzege in deze Giro Rosa.

Vos rekende in de laatste meters van de sprint af met de Belgische Lotte Kopecky (tweede) en de Amerikaanse Coryn Rivera (derde). Annemiek van Vleuten liep geen schade op in het algemeen klassement en behield haar roze leiderstrui.

De 33-jarige Vos boekte zaterdag haar eerste etappezege in deze Giro Rosa, de grootste rittenkoers in het vrouwenwielrennen. De drievoudig eindwinnares won toen de sprint op een steile strook.

Met haar 27 etappezeges is Vos met afstand de succesvolste renster in de Giro Rosa. De inmiddels gestopte Fabiana Luperini kwam tot vijftien etappeoverwinningen.

In de vijfde rit van de Giro Rosa bleef de Italiaanse Elisa Longo Borghini lang alleen over uit een kopgroep, maar op 3 kilometer van de meet werd ze ingerekend door het flink uitgedunde peloton, waarna een massasprint ontspon.

De Giro Rosa duurt nog tot en met zaterdag. Van Vleuten, die sinds de tweede rit de leiding heeft in het klassement, heeft een voorsprong van 1 minuut en 56 seconden op nummer twee Katarzyna Niewiadoma.