Amund Grøndahl Jansen vertrekt na dit seizoen bij Jumbo-Visma. De 26-jarige Noorse hardrijder verkast naar Mitchelton-SCOTT, waar hij kopman wordt in de voorjaarsklassiekers en een contract voor twee jaar tekent.

Grøndahl Jansen, die momenteel deel uitmaakt van de succesvolle Tour-ploeg van Jumbo-Visma, rijdt sinds 2017 voor de Nederlandse formatie nadat hij werd overgenomen van Team Joker-Byggtorget, een Noorse ploeg met een continentale licentie.

De Noor groeide bij Jumbo-Visma uit tot een belangrijke pion in de sprinttrein van Dylan Groenewegen. Zelf werd hij in 2019 Noors kampioen op de weg. Ook won hij een rit in de Nederlandse ZLM Tour.

"Van de buitenkant lijkt het team het goed voor elkaar te hebben en ik ben benieuwd hoe dat straks is als ik er renner ben", zegt Grøndahl Jansen dinsdag op de website van Mitchelton-SCOTT. "Er is een goede atmosfeer met vriendelijke renners. Het is als een familie. Maar het is ook altijd een van de best presterende teams."

"Ik wil goede resultaten boeken in de kasseienklassiekers in de lente", vervolgt hij. "Dat is mijn grootste doel voor de komende twee jaar. Dit seizoen wil ik mijn ploeggenoten nog aan goede resultaten helpen."