Tom Dumoulin is maandag opgenomen in de selectie voor de WK wielrennen van volgende week in Italië. Zoals het er nu voor staat, doet de Limburger mee aan de tijdrit én is hij namens Nederland de kopman in de wegwedstrijd.

Op dit moment is Dumoulin nog actief in de Tour de France, die tot en met zondag duurt. De renner van Jumbo-Visma gaf onlangs aan dat hij zijn deelname aan de tijdrit zou laten afhangen van de manier waarop hij uit de Ronde van Frankrijk komt.

De tijdrit op de WK zou aanvankelijk op 20 september (de slotdag van de Tour) gepland staan in Zwitserland. Dumoulin kon daardoor niet meedoen aan de chronorace, maar de wereldkampioenschappen werden door de internationale wielerbond naar 24-27 september én naar het Italiaanse Imola verplaatst.

Door de wijzigingen wordt de tijdrit nu op vrijdag 25 september afgewerkt en kan Dumoulin een poging doen om voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen te worden. Jos van Emden is de andere Nederlandse troef in de tijdrit. De wegwedstrijd volgt twee dagen later.

'Afzegging Mollema verandert onze tactiek'

Bondscoach Koos Moerenhout kan in Imola niet beschikken over Bauke Mollema, die hard ten val kwam in de dertiende etappe van de Tour en daarbij zijn pols en spaakbeen brak. De renner van Trek-Segafredo, die dit jaar waarschijnlijk niet meer in actie komt, was een mogelijke troef in de wegwedstrijd.

"Bauke zou met Tom Dumoulin de kopman zijn", aldus Moerenhout. "Zijn noodgedwongen afzegging verandert onze tactiek wel enigszins. Tom zal nog altijd als troef uitgespeeld worden, maar we kunnen met deze groep met een open blik naar de koers kijken."

De Nederlandse selectie bij de mannen wordt naast Dumoulin en Van Emden gecompleteerd door Antwan Tolhoek, Pascal Eenkhoorn, Dylan van Baarle, Pieter Weening, Sam Oomen en Martijn Tusveld. Mathieu van der Poel besloot de WK te laten schieten.

Bauke Mollema is geblesseerd en mist de WK. (Foto: Getty Images)

Van Vleuten jaagt op vierde wereldtitel

Bij de vrouwen zijn alle vaste krachten in de selectie opgenomen. De ploeg in de wegwedstrijd bestaat uit Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Marianne Vos, Chantal van den Broek-Blaak, Amy Pieters, Demi Vollering, Ellen van Dijk en Floortje Mackaij. Lucinda Brand is niet fit genoeg voor de WK.

Van der Breggen en Van Vleuten, die op dit moment meedoen aan de Giro Rosa, zullen de Nederlandse eer in de tijdrit verdedigen. Vorig jaar in Harrogate pakte Van der Breggen het zilver en moest Van Vleuten, die al twee wereldtitels op de tijdrit veroverde, zich met brons tevredenstellen.

In tegenstelling tot de mannen is er geen duidelijke kopvrouw voor de wegwedstrijd. De 37-jarige Van Vleuten kroonde zich vorig jaar tot wereldkampioene na een indrukwekkende solo en Van der Breggen eindigde als tweede, terwijl Vos als zesde finishte.

"We hebben een brede en sterke selectie, waarmee we absoluut weer voor de hoofdprijs gaan. We willen het Wilhelmus ook nu laten klinken en dat kunnen we bereiken door als team te rijden", zegt bondscoach Loes Gunnewijk.

Annemiek van Vleuten kroonde zich vorig jaar tot wereldkampioen. (Foto: Pro Shots)