Annemiek van Vleuten heeft maandag goede zaken gedaan in de door Elizabeth Banks gewonnen vierde etappe van de Giro Rosa. De Nederlandse eindigde de heuvelrit als derde en liep in het algemeen klassement uit op haar naaste concurrenten.

Banks en Eugenia Bujak gingen er halverwege de etappe van 170 kilometer alleen vandoor en bouwden hun voorsprong in rap tempo op. Banks wist in de laatste steile slotkilometer, die bezaaid was met kasseien, weg te rijden bij haar Sloveense medevluchter en soleerde naar de zege.

In de groep met klassementsrenners beschikte de 37-jarige Van Vleuten over de sterkste benen. De regerend wereldkampioene kwam op ruim een minuut van Banks als derde over de finish en pakte tijd op Anna van der Breggen, Katarzyna Niewiadoma en Cecilie Uttrup Ludwig, haar naaste belagers in het algemeen klassement.

Van der Breggen verloor liefst 37 seconden op Van Vleuten en raakt de tweede plek in de rangschikking kwijt aan de Poolse Niewiadoma. De Nederlandse staat nu derde en moet iets meer dan twee minuten goed zien te maken op Van Vleuten.

De Giro Rosa is vrijdag van start gegaan en wordt dinsdag vervolgd met een vlakke etappe met start- en finishplaats in Terracina. De Italiaanse rittenkoers duurt tot en met zaterdag, als er een bergrit van 109,9 kilometer op het programma staat.

Van Vleuten hoopt de Giro Rosa voor de derde keer op rij te winnen. De Wageningse zou in dat geval Marianne Vos evenaren, die de prestigieuze wielerkoers bij de vrouwen in 2011, 2012 en 2014 op haar naam schreef.