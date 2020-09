Simon Yates heeft maandag het eindklassement van de Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De Brit werd achttiende in de afsluitende tijdrit, die werd gewonnen door Filippo Ganna.

Ganna had 10 minuten en 42 seconden nodig voor de tijdrit van 10,1 kilometer. Daarmee bleef de Italiaan van INEOS Grenadiers erkende specialisten als Victor Campenaerts (+0,18) en wereldkampioen Rohan Dennis (+0,26) ruim voor.

Yates noteerde op vijftig seconden van de winnaar de achttiende tijd. De renner van Mitchelton-SCOTT hield in het eindklassement zeventien seconden voorsprong over op landgenoot Geraint Thomas. De Pool Rafal Majka werd derde en Wilco Kelderman is op de vierde plek de beste Nederlander in het eindklassement.

In de tijdrit kwam Kelderman niet verder dan een vijftiende plek. Jos van Emden was met een zevende plaats op 39 seconden van Ganna de beste Nederlander en Mathieu van der Poel werd veertiende.

Zondag schreef Van der Poel nog de voorlaatste rit op zijn naam. De Nederlands kampioen besloot maandag om af te zien van deelname aan de WK wielrennen.

Yates opvolger van Roglic

Yates greep in de vijfde van acht etappes de macht. Hij won toen een bergrit en nam de leiding in het klassement over van Michael Woods.

De Italiaanse rittenkoers wordt normaal gesproken in maart gehouden ter voorbereiding op de Giro d'Italia.

Als winnaar van de Tirreno is Yates opvolger van Primoz Roglic, die vorig jaar Yates' tweelingbroer Adam nipt voorbleef. Momenteel draag Roglic de gele trui in de Tour de France. Adam Yates doet ook mee aan de Tour en staat vijfde in het algemeen klassement.