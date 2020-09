Mathieu van der Poel doet later deze maand niet mee aan het WK op de weg in Italië. De strijd om de regenboogtrui past niet in het programma van de Alpecin-Fenix-renner. Titelverdediger Mads Pedersen ontbreekt eveneens in Imola.

"We hebben gekozen voor een voorbereiding richting de klassiekers met alles wat daarbij hoort", zegt Christoph Roodhooft,de ploegbaas van Alpecin-Fenix, maandag tegen het AD.

"Na de Tirreno-Adriatico neemt Mathieu een paar dagen verlof. Dan gaan we op trainingskamp voor een dag of tien en richting de BinckBank Tour. Het was lastig, maar we moesten een keuze maken."

Van der Poel, die zondag nog een fraaie ritzege boekte in de Tirreno, was vorig jaar de kopman van Nederland bij het WK in Yorkshire. In de finale kon hij toen echter niet met de besten mee.

De Nederlands kampioen kijkt uit naar volgende maand, wanneer onder meer Luik-Bastenaken-Luik, de Amstel Gold Race, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op het programma staan.

Vorig jaar verscheen Van der Poel wél in het oranje aan de start van het WK op de weg. (Foto: Pro Shots)

WK-parcours niet geschikt voor Pedersen

Pedersen behoort niet tot de selectie van Denemarken. De 24-jarige renner verraste vorig jaar nog door de regenboogtrui te pakken. Het parcours in Imola past volgens de Deense wielerbond niet bij Pedersen.

Jakob Fuglsang gaat als kopman van het Scandinavische land naar het WK. Verder zullen ook Michael Valgren, Magnus Cort, Christopher Juul-Jensen, Mikkel Honoré, Casper Pedersen, Niklas Eg en Jonas Gregaard de wegwedstrijd rijden. Kasper Asgreen en Mikkel Bjerg starten in de tijdrit.

Door de coronapandemie heeft Pedersen maar weinig kunnen koersen in de regenboogtrui. Momenteel is de renner van Trek-Segafredo actief in de Tour de France, waar hij driemaal in de top tien van een etappe finishte.

Bij België zijn Wout van Aert - hij toont namens Jumbo-Visma momenteel topvorm in de Tour - en Greg Van Avermaet kopman in de wegwedstrijd. Zij krijgen ondersteuning van Tim Wellens, Loïc Vliegen, Tiesj Benoot, Pieter Serry, Oliver Naesen en Jasper Stuyven. Van Aert en Victor Campenaerts rijden de tijdrit.

De tijdrit wordt op 25 september verreden, vijf dagen na de slotrit van de Tour. De wegwedstrijd is op zondag 27 september. De KNWU heeft de Nederlandse selectie nog niet bekendgemaakt.