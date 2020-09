Lukasz Wisniowski heeft positief getest op het coronavirus in de Tirreno Adriatico. In de Italiaanse rittenkoers wordt maandag de laatste etappe verreden.

Wisniowski ging zondag niet meer van start in de voorlaatste rit, omdat hij milde symptomen van het coronavirus had. Uit een test op maandag bleek de Poolse renner inderdaad besmet te zijn.

Ook zijn kamergenoot Szymon Sajnok heeft uit voorzorg de Tirreno verlaten. De overige renners van de CCC-ploeg gaan maandag wel van start in de individuele tijdrit.

CCC meldt dat het volgens het protocol gehandeld heeft door Wisniowksi te isoleren en zijn kamergenoot uit koers te halen. "We waren goed op deze situatie voorbereid, zoals we steeds hebben gedaan sinds de wielerkoersen hervat zijn in de coronatijd", zegt teamarts Max Testa op de website van CCC.

Mathieu van der Poel won zondag de voorlaatste rit in de Tirreno. Simon Yates begint als klassementsleider aan de tijdrit.