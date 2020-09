Marianne Vos heeft zondag de derde etappe in de Giro Rosa gewonnen. De drievoudig eindwinnares was in de etappe van Santa Fiora naar Assisi de snelste in de sprint. Annemiek van Vleuten behield de roze leiderstrui.

De 33-jarige Vos bleef Cecilie Uttrup Ludwig en Elisa Longo Borghini voor in de sprint op een uiterst steil stuk. Van Vleuten kwam als vijfde over de meet op twaalf seconden van Vos, vier tellen voor nummer zeven Anna van der Breggen.

Het slotstuk van de etappe was dermate zwaar dat sommige renners nauwelijks op de fiets bleven zitten. Direct na de finish stonden er begeleiders klaar om de vrouwen naar een vlakker gedeelte te duwen.

Vos schreef het eindklassement van de Giro Rosa drie keer op haar naam: 2011, 2012 en 2014. Van Vleuten won de afgelopen twee jaar en legde zaterdag met een dubbelslag en flink wat tijdwinst de basis voor een nieuwe eindzege.

In de derde rit van zondag deed Van Vleuten opnieuw goede zaken voor het algemeen klassement, want haar voorsprong op naaste belager Van der Breggen groeide iets naar 1 minuut en 22 seconden. Katarzyna Niewiadoma, de nummer drie in het klassement, verloor vier tellen op Van Vleuten en staat nu op 1.37.