Mathieu van der Poel heeft zondag de zevende etappe van de Tirreno-Adriatico gewonnen. De Nederlands kampioen behoorde in een pittige heuvelrit tot de kopgroep en maakte het in de finale af.

In de slotkilometer van de 181 kilometer lange rit van Pieve Torina naar Loreto passeerde Van der Poel medevluchter Matteo Fabbro van BORA-hansgrohe met een indrukwekkende laatste inspanning.

Klassementsleider Simon Yates kwam als zesde over de streep, op tien seconden van Van der Poel. De Brit van Mitchelton-SCOTT heeft in de rangschikking nog altijd zestien tellen voorsprong op nummer twee Rafal Majka.

Van der Poel had zijn zinnen gezet op dagsucces nadat hij in het klassement al flinke achterstand had opgelopen. Voor zijn ploeg Alpecin-Fenix was het de tweede overwinning op rij, want zaterdag won ploeggenoot Tim Merlier al.

Voor de zoon van Adrie van der Poel is zijn overwinning bovendien een opsteker voor de komende koersen. Volgende maand staan onder meer Luik-Bastenaken-Luik, de Amstel Gold Race, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op het programma.

Van der Poel in kopgroep van veertien

De rit van zondag werd gekleurd door een kopgroep van veertien, waartoe dus de 25-jarige Van der Poel behoorde. De renner van Alpecin-Fenix en zijn medevluchters kregen een maximale voorsprong van vijf minuten.

In het peloton besloot vooral Astana de koers hard te maken. Dat zorgde ervoor dat de voorsprong van de kopgroep vrij snel terugliep. Bovendien viel de groep uiteen.

Van der Poel zat bij de voorsten, maar leek de zege te moeten laten aan Fabbro, die was weggesprongen en een flink gat sloeg. In de laatste kilometer moest de Italiaan echter terrein prijsgeven, werd hij alsnog ingerekend door Van der Poel en zag hij ook de Portugees Ruben Guerreiro van EF Pro Cycling nog voorbijsteken.

De Tirreno wordt maandag afgesloten met een vlakke tijdrit over 10 kilometer, met start en finish in San Benedetto del Tronto.