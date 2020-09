Annemiek van Vleuten heeft al op de tweede dag van de Giro Rosa de leiderstrui te pakken. De wereldkampioene won zaterdag de rit van Paganico naar Arcidosso en nam het roze over van Elisa Longo Borghini.

Van Vleuten begon met een voorsprong op haar concurrenten aan een van de twee gravelstroken in de slotfase. De renster van Mitchelton-SCOTT kreeg het zo zwaar dat ze even van de fiets moest en een stukje lopend aflegde.

Nadat de 37-jarige Van Vleuten haar ritme weer had gevonden, soleerde ze naar de overwinning. Anna van der Breggen maakte het Nederlandse succes compleet door op 1.16 minuten, in het gezelschap van de Poolse Katarzyna Niewiadoma , als derde te eindigen.

"Het was zo zwaar dat ik gewoon van mijn fiets moest", reageerde Van Vleuten bij de NOS. "Natuurlijk niet echt fijn, maar het was Strade Bianche plus plus. Heel steil en heel erg los gravel."

"De laatste 10 kilometer waren heel zwaar, met zure benen waar niets meer in zat. Ik ben niet vaak zo kapot geweest."

In het algemeen klassement heeft Van Vleuten een voorsprong van 1.18 minuten op Van der Breggen. Niewiadoma staat derde op ruim anderhalve minuut.

Annemiek van Vleuten krijgt pech op een van de gravelstroken. (Foto: Getty Images)

Van Vleuten jaagt op derde eindzege op rij

De Giro Rosa begon vrijdag met een ploegentijdrit, die werd gewonnen door Trek-Segafredo. De Australische formatie van Van Vleuten hield met vijf seconden de schade binnen de perken.

Van Vleuten, die na dit seizoen Mitchelton-SCOTT verruilt voor het Spaanse Movistar, doet een gooi naar haar derde opeenvolgende eindzege in de Giro Rosa. Een jaar eerder ging de winst in de Italiaanse rittenkoers naar Van der Breggen.

Zondag gaat de Giro Rosa verder met een bergetappe van Santa Fiora naar Assisi. De belangrijkste wielerronde voor vrouwen duurt nog tot en met volgende week zaterdag.