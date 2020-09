Tim Merlier heeft zaterdag de zesde etappe van Tirreno-Adriatico gewonnen. De Belgische renner van Alpecin-Fenix was de sterkste in de massasprint. Mike Teunissen werd vijfde.

Merlier troefde na 171 kilometer tussen Castelfidardo en Senigallia Pascal Ackermann (tweede), Magnus Cort (derde), Fernando Gaviria (vierde) en Teunissen af en bezorgde Alpecin-Fenix de eerste zege van het seizoen op WorldTour-niveau.

Voor Teunissen is zijn vijfde plek een mooie opsteker. De rijder van Jumbo-Visma, die vorig jaar een dag de gele trui droeg in de Tour de France, was twee maanden uitgeschakeld vanwege een knieblessure en maakt in de Tirreno zijn rentree.

Simon Yates behield de leiding in het algemeen klassement. De renner van Mitchelton-Scott heeft nog altijd zestien seconden voorsprong op nummer twee Rafal Majka. Wilco Kelderman doet op de zesde plaats (op één minuut) ook nog mee om de eindzege.

Ackermann laat zich verrassen

De zesde etappe kende een voorspelbaar koersverloop. Op 13 kilometer van de finish werd de kopgroep van de dag, waarin geen Nederlander zat, ingerekend en werd duidelijk dat een massasprint de beslissing moest brengen.

Ackermann, die de eerste twee etappes op zijn naam schreef, was daarin de topfavoriet, maar hij liet zich verrassen door Merlier. Achter Teunissen was Mathieu van der Poel de tweede Nederlander op de 29e plaats.

Er zijn nog twee etappes te gaan in de Tirreno, waarin waarschijnlijk nog de nodige verschuivingen gaan plaatsvinden in de rangschikking. Zondag volgt een heuvelachtige rit en maandag wordt er afgesloten met een individuele tijdrit.