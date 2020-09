Daniel Martínez had niet gedacht dat hij vrijdag de dertiende etappe in de Tour de France nog op zijn naam zou schrijven. De Colombiaan was in zijn hoofd al bezig met de tweede plaats, maar kwam op de slotklim toch als eerste boven.

"Een rit winnen in de Tour de France is echt iets ongelooflijks. Toen Maximillian Schachmann zijn voorsprong vasthield, wilde ik me inspannen voor de tweede plaats. Maar toen kwamen we toch langzamerhand dichterbij", zei Martínez na afloop van de etappe.

De 24-jarige Martínez wist, samen met Lennard Kämna, Schachmann te achterhalen in de slotkilometers. Na meerdere tempoversnellingen moest Schachmann lossen. In de sprint leek Kämna Martínez te kloppen, maar de Colombiaan rekende toch af met de Duitser.

"Toen Kämna aanging, dacht ik dat het gedaan was. Maar ik kon terugkeren en plots begon ik aan winnen te denken. En dat lukte dan ook nog", jubelde Martínez.

De renner van EF Education First schreef vorige maand nog het Critérium du Dauphiné op zijn naam, maar had door een valpartij in het begin van de Tour de France geen kans meer op een goed klassement.

"Ik voelde me zo goed en was op dreef in de Dauphiné. Na die val was het een en al ellende. Desondanks heb ik het goede gevoel teruggevonden en dacht: Ik kan nog altijd een etappe winnen. Met dit als gevolg", aldus Martínez.