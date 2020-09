Primoz Roglic heeft vrijdag uitstekende zaken gedaan in de dertiende etappe van de Tour de France. De geletruidrager van Jumbo-Visma verstevigde zijn voorsprong in het algemeen klassement. Daniel Martínez won de zware bergrit, terwijl Bauke Mollema uitviel na een valpartij.

De dertigjarige Roglic reed op de slotklim met landgenoot Tadej Pogacar weg bij de andere concurrenten voor de eindzege. Titelhouder Egan Bernal verloor 38 seconden op Roglic en Pogacar. Tom Dumoulin werd 23e op ruim een minuut van Roglic.

In het algemeen klassement heeft Roglic een voorsprong van 44 seconden op de nieuwe nummer twee Pogacar en 59 tellen op Bernal, die derde staat. Guillaume Martin en Romain Bardet, voor vrijdag nog derde en vierde in het klassement, moesten al vroeg lossen en vielen weg uit de top van het klassement. Dumoulin steeg naar plek dertien.

Martínez greep de etappezege op Puy Mary. De Colombiaan van EF Education First, die vorige maand nog het Critérium du Dauphiné op zijn naam schreef, klopte in de slotmeters bergop zijn medevluchter Lennard Kämna. Maximilian Schachmann, ploeggenoot van Kämna bij BORA-hansgrohe, werd derde.

Mollema kon niet meer strijden voor een goed algemeen klassement. De renner van Trek-Segafredo kwam halverwege de etappe hard ten val in een flauwe bocht en moest de Ronde van Frankrijk verlaten. De Nederlander liep een complexe breuk in zijn linkerpols en gebroken spaakbeen op en wacht een operatie.

Zaterdag krijgen de renners een heuveletappe voor de kiezen. Het peloton trekt van Clermont-Ferrand naar Lyon (197 kilometer) en moet vijf beklimmingen over.

Kopgroep krijgt ruimte van favorieten

De dertiende etappe van Châtel-Guyon naar Puy Mary (191 kilometer met 4.400 hoogtemeters) leverde vanaf de start een felle strijd op voor de vlucht van de dag. Na de eerste klim (Col de Ceyssat van de eerste categorie) hadden Julian Alaphilippe, Rémi Cavagna, Daniel Martin, Simon Geschke en Marc Soler een voorsprong te pakken.

Vlak voor de top van de tweede beklimming sloten twaalf renners (onder anderen Warren Barguil, Pierre Rolland, Schachmann, Kämna en Martínez) aan bij het vijftal. De voorsprong op het peloton, waar Jumbo-Visma op kop reed, was inmiddels opgelopen tot zes minuten.

Op 87 kilometer van de streep ging het mis in het peloton. In een flauwe bocht kwamen meerdere renners ten val. Mollema was het grootste slachtoffer en moest de Tour de France verlaten. Ook Bardet en Nairo Quintana waren bij de valpartij betrokken, maar zij konden wel verder.

De voorsprong van de kopgroep liep ondertussen op naar tien minuten, maar Neilson Powless was niet blij met de samenwerking. De Amerikaan koos op zo'n 40 kilometer van de finish de aanval en kreeg een paar kilometer later in een afdaling gezelschap van Schachmann. De Duitser liet Powless een beklimming verder weer achter zich.

Roglic en Pogacar delen tik uit op slotklim

Klassementsmannen Bardet, die betrokken was bij de valpartij, en Martin moesten al lossen uit de groep met favorieten op de voorlaatste beklimming doordat vooral INEOS en Jumbo-Visma het tempo opvoerden.

Schachmann begon als eenzame leider aan de slotklim Puy Mary (5,4 kilometer, gemiddeld 8,1 procent), maar kon niet naar de ritzege soleren. De Duitser kreeg in de slotfase gezelschap van Martínez en Kämna en kon dat tweetal door meerdere tempoversnellingen niet meer volgen.

Kämna leek Martínez te verschalken in de sprint, maar blies zich op en werd toch nog gepasseerd door de Colombiaan, die door een valpartij in het begin van de Tour geen rol van betekenis meer speelt in het algemeen klassement.

Achter de feestvierende Martínez barstte de strijd om de gele trui los. Pogacar koos de aanval en kreeg Roglic mee in zijn wiel, maar de overige favorieten moesten lossen. De twee Slovenen reden samen naar de streep en pakten tijd op alle andere toppers van het klassement.