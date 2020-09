Simon Yates heeft vrijdag een dubbelslag geslagen in Tirreno-Adriatico. De Britse renner van Mitchelton-SCOTT won de vijfde etappe, die gold als koninginnenrit, en pakte tevens de leiding in het algemeen klassement. Wilco Kelderman werd vijfde.

Yates kwam na 202 kilometer solo over de finish op de Sassotetto. Hij troefde op de slotklim Geraint Thomas, Rafal Majka (tweede en derde op 35 seconden), Aleksandr Vlasov (vierde op 39 seconden) en Kelderman (vijfde op 54 seconden) af.

De tweelingbroer van Adam Yates, die enkele dagen in het geel reed in de Tour de France, neemt de koppositie in het algemeen klassement over van Michael Woods, die in de slotfase niet meekon met de besten.

Yates heeft met nog drie etappes voor de boeg een voorsprong van zestien seconden op naaste achtervolger Rafal Majka. Ook Thomas (op 39 seconden), Vlasov (49 seconden), Fausto Masnada (54 seconden) en Kelderman (1 minuut) maken nog een goede kans.

Van der Poel in kopgroep van de dag

Mathieu van der Poel liet zich vrijdag ook nog gelden. Hij maakte deel uit van de kopgroep van de dag die bestond uit tien renners, maar werd samen met zijn overgebleven vluchtmakkers aan het begin van de Sassotetto ingerekend door het peloton.

In de resterende 10 kilometer regende het aanvallen. Onder anderen Vincenzo Nibali en Jakob Fuglsang slaagden er niet in om weg te komen, maar dat lukte Yates op 4 kilometer van de meet wel, waarna hij zijn eerste zege van het seizoen veiligstelde.

Zaterdag zullen er waarschijnlijk geen grote verschuivingen gaan plaatsvinden in het algemeen klassement aangezien er dan een vlakke etappe op het programma staat. Daarna volgt nog een heuveletappe (zondag) en een individuele tijdrit (maandag).