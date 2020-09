Ellen van Dijk is met haar ploeg Trek-Segafredo goed begonnen aan de Giro Rosa. De Amerikaanse wielerploeg won vrijdag de ploegentijdrit in de Italiaanse rittenkoers. Elisa Longo Borghini greep de roze leiderstrui.

De 33-jarige Van Dijk legde samen met Longo Borghini, Audrey Cordon-Ragot, Lizzie Deignan, Tayler Wiles en Ruth Winder het parcours van 16,8 kilometer af in 20.05 minuten.

Trek-Segafredo hield daarmee Boels-Dolmans net achter zich. De Nederlandse formatie, met kopvrouw Anna van der Breggen, werd tweede in 20.07 minuten. Mitchelton-SCOTT, de ploeg van titelverdediger Annemiek van Vleuten, eindigde als derde (20.10 minuten).

Marianne Vos kwam met haar ploeg CCC als zevende over de meet. De equipe van drievoudig eindwinnares Vos verloor bijna 42 seconden op Trek-Segafredo.

De vrouwen rijden zaterdag een heuveletappe van Civitella Paganico naar Arcidosso over 124,8 kilometer.

De Giro Rosa duurt nog tot en met volgende week zaterdag. Van Vleuten won de koers vorig jaar en in 2018. Van de Breggen was de sterkste in 2017 en 2015 en Vos pakte de eindzege in 2011, 2012 en 2014.