Bauke Mollema moet worden geopereerd na zijn val in de dertiende etappe. De renner van Trek-Segafredo heeft meerdere breuken opgelopen en moest de Tour de France vrijdag verlaten.

De 33-jarige Mollema kwam met nog 87 kilometer te gaan met enkele andere renners, onder wie de Fransman Romain Bardet en de Colombiaan Nairo Quintana, hard ten val in een vrij flauwe bocht.

De Nederlander liep een complexe breuk in zijn linkerpols en gebroken spaakbeen op. Mollema zal vrijdagavond nog geopereerd worden aan zijn verwondingen. Zijn ploeg Trek-Segafredo laat verder weten dat hij momenteel pijnvrij is.

Mollema stond voorafgaand aan de etappe van vrijdag op plaats dertien in het algemeen klassement. De Groninger had een achterstand van 2.31 minuten op geletruidrager Primoz Roglic en was daarmee de beste Nederlander.

Mollema was bezig aan zijn tiende Tour de France op rij. Ook in 2012 wist hij de Ronde van Frankrijk niet uit te rijden. Een jaar later eindigde hij als zesde in het klassement, zijn beste resultaat. In 2017 won hij een etappe.