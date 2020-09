Lucas Hamilton heeft donderdag de eerste bergrit in de Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De 24-jarige klimmer van Mitchelton-SCOTT bleef in de vierde etappe uit de greep van het peloton na een aanval in de laatste kilometers. Wilco Kelderman eindigde als zesde.

Michael Woods kwam als derde over de streep en blijft leider in de Italiaanse rittenkoers. Kelderman zakt ondanks zijn zesde plek in de etappe twee plaatsen in het algemeen klassement. De 29-jarige renner van Sunweb, die na dit seizoen naar BORA-hansgrohe verkast, bezet de vijfde plaats.

De vierde etappe voerde de renners over 194 glooiende kilometer van Terni naar Casia. Al snel kwam er een kopgroep van tien renners tot stand, maar op de Forca di Gualdo, de eerste zware beklimming van de dag, bleven alleen Michael Matthews (Sunweb), Mathias Frank (AG2R), Alessandro Tonelli (Bardiani CSF) en Hector Carretero (Movistar) over.

Op de flanken van de steile Ospedaletto, de laatste klim van de dag, haalde het uitgedunde peloton de koplopers bij, waarna Simon Yates de aanval zocht en onder anderen klassementsleider Woods en Geraint Thomas met zich mee kreeg. Mathieu van der Poel en Chris Froome konden het tempo niet meer volgen.

In de afdaling naar finishplaats Casia rekende het peloton de vluchters weer in. Bij de samensmelting zagen Hamilton en Fausto Masnada (Deceuninck-Quick-Step) hun kans schoon om weg te komen en zij slaagden erin om uit de greep van het peloton te blijven. Uiteindelijk klopte Hamilton Masnada in de sprint-á-deux. Van der Poel werd 47e op 5.13 minuten van de winnaar.

Vrijdag finishen de renners voor het eerst op een berg. De etappekoers eindigt maandag met een individuele tijdrit.