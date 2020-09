Wout van Aert heeft spijt dat hij woensdag na de finish van de elfde etappe in de Tour de France zijn middelvinger opstak naar Peter Sagan, die hem tijdens de massasprint een schouderduw gaf. De Slowaak vindt nog altijd dat hij niks fout heeft gedaan.

Van Aert leek de sprint in Poitiers te winnen, maar zakte terug toen de aanstormende Sagan hem vanaf de rechterkant met zijn schouder een duwtje gaf. De renner van Jumbo-Visma verloor zo snelheid en kwam als vierde over de finish, al schoof hij vanwege de straf van Sagan nog een plek door in de einduitslag.

Het incident leidde vanzelfsprekend tot frustratie bij Van Aert, die na de meet zijn middelvinger opstak in de richting van Sagan. Het kwam de tweevoudig etappewinnaar van deze Tour op een boete van 200 Zwitserse frank (omgerekend zo'n 186 euro) te staan.

"De actie van Sagan was te gevaarlijk, maar aan de andere kant was mijn reactie niet goed. Het is terecht dat de jury mij een boete gaf", zei Van Aert bij de start van de twaalfde etappe, een heuvelrit van 218 kilometer richting Sarran Corrèze.

"Ook de straf van Sagan was verdiend. Ik probeerde na de etappe nog met hem te praten, maar dat was onmogelijk. Zijn actie was niet goed, maar ik weet dat ik mijn emoties beter onder controle moet houden."

'Wil wel praten met Van Aert bij excuses'

Sagan verdedigde zich woensdag al door te benadrukken dat hij geen andere keuze had dan uit te wijken in de richting van Van Aert. De renner van BORA-hansgrohe had daar donderdag niet veel aan toe te voegen.

"Deze straf moet ik accepteren, dus het doet er niet toe wat ik vind. Maar in mijn ogen was mijn actie niet gevaarlijk. De enige die gevaar liep, was ik", aldus Sagan, die zich volgens Het Laatste Nieuws wel wat ergerde aan de actie van Van Aert.

"Bij de finish zijn er altijd emoties en kunnen mensen heftig reageren. Of ik er nog over ga babbelen met Wout? Als hij zijn excuses aanbiedt, wil ik nog met hem praten. Anders niet."

De dertigjarige Sagan kent tot dusver een tegenvallende Tour de France. De Slowaak kwam in de sprintetappes nog niet echt in de buurt van de zege - al eindigde hij de tiende etappe van dinsdag wel op de derde plek - en staat ruim achter Sam Bennett in het puntenklassement.