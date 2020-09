Michael Woods heeft woensdag de derde etappe in de Tirreno-Adriatico gewonnen. Wilco Kelderman kwam in de heuvelrit als derde over de streep.

Woods neemt ook de leiderstrui over van Pascal Ackermann, die de eerste twee ritten won in de massasprint. Kelderman staat derde in het klassement, op 26 seconden van de Canadees.

De derde rit voerde de renners over liefst 217 kilometer van Follonica naar Saturnia in Toscane. Al vroeg ontstond er een kopgroep van zeven man met daarbij Jumbo-Visma-renner Pascal Eenkhoorn. De vluchters hielden lang stand, maar werden op zo'n 10 kilometer van de streep ingerekend.

Daarna ging Woods in de aanval, hij kreeg de Pool Rafal Majka met zich mee. Mathieu van der Poel kon het tempo niet volgen en moest lossen, Wilco Kelderman zat wel in een achtervolgende groep.

EF Pro Cycling-renner Woods klopte Majka (BORA-hansgrohe) in de eindsprint. Kelderman (Sunweb) kwam op twintig seconden als derde over de streep. Van der Poel legde nog beslag op de twaalfde plek.

Donderdag staat de eerste echte bergetappe in de Tirreno op het programma. De etappekoers eindigt maandag met een individuele tijdrit.