Het gaat de goede kant op met het herstel van Fabio Jakobsen na zijn zware crash in de Ronde van Polen. Ploegleider Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick-Step verwacht dat de Nederlandse sprinter in maart volgend jaar zijn eerste koers kan rijden.

"Ik ben ervan overtuigd dat Fabio rond maart weer een rugnummer opspelt", zegt Lefevere in een interview met de Waalse krant La Capitale. De 24-jarige Jakobsen kwam begin augustus zwaar ten val in een massasprint in de Ronde van Polen en lag daarna twee dagen in coma.

De renner is op één na al zijn tanden kwijt en heeft zware schade opgelopen aan het gezicht en de stembanden. Kort na het ongeluk werd er gevreesd voor het leven van Jakobsen.

"Ik zal me tot mijn dood het telefoontje van ploegdokter Yvan Vanmol herinneren", vertelt Lefevere. "Hij was in Polen, hij huilde en vertelde me dat Fabio zou sterven."

Martijn Berkhout, die manager is van zowel Jakobsen als Dylan Groenewegen, die de valpartij in Polen veroorzaakte, vertelde dinsdagavond in NOS-programma De Avondetappe dat "de tijd het zal leren" of Jakobsen terugkeert in het peloton.

"Fabio zit momenteel in de herstelfase. Er zit heel veel vuur in hem, hij wil terugkeren in de koers. Maar we moeten afwachten of zijn lichaam weer topsport aankan", aldus Berkhout.

Groenewegen wordt dagelijks bedreigd

Er is inmiddels contact geweest tussen Jakobsen en Groenewegen, vertelde de manager. "Maar Fabio is vooral bezig met herstellen. Hij is leidend in hoe het contact verder gaat."

Groenewegen traint thuis, maar zal in afwachting van het UCI-onderzoek dat tegen hem loopt geen koersen rijden. "Dylan zit momenteel in een mentaal traject", aldus Berkhout.

"Hij heeft ontzettend veel voor de kiezen gekregen. Nog steeds wordt hij dagelijks bedreigd op sociale media. Zoiets heb ik in de wielerwereld nooit eerder gezien."