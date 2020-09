Pascal Ackermann heeft dinsdag ook de tweede etappe in de Tirreno-Adriatico gewonnen. De renner van BORA-hansgrohe was in Follonica de sterkste in de massasprint.

De 26-jarige Ackermann, die maandag al de openingsrit had gewonnen en daardoor de leider is in het algemeen klassement, hield Fernando Gaviria (tweede) en Rick Zabel (derde) maar net achter zich.

Mike Teunissen is de beste Nederlander op plaats tien. Mathieu van der Poel mengde zich opnieuw niet in de massasprint en kwam als 69e over de streep.

De Tirreno, vorig jaar gewonnen door Jumbo-Visma-renner Primoz Roglic, stond eigenlijk voor maart gepland, maar werd net als veel andere koersen uitgesteld vanwege de coronacrisis. De Italiaanse rittenkoers geldt als voorbereiding op de Giro d'Italia, die op zaterdag 3 oktober begint.

Woensdag krijgen de renners een heuveletappe voor de kiezen. Het peloton trekt van Follonica naar Saturnia over 217 kilometer. De Tirreno duurt nog tot en met maandag.

Voor de app-gebruikers: klik op de tweet voor de beelden van de finish.

Jumbo-renner Martens kan niet stunten

Nicola Bagioli, Umberto Orsini, Marco Canola, Edoardo Zardini kozen al vroeg in de etappe de aanval en kregen met een maximale voorsprong van dik vijf minuten de ruimte van het peloton. Onder leiding van BORA-hansgrohe (voor klassementsleider Ackermann) werd het verschil langzaam kleiner.

Met nog een kleine 30 kilometer te gaan besloot Orsini om weg te springen uit de kopgroep en het solo te proberen. De Italiaan bleef wat langer uit de greep van het peloton dan zijn voormalige medevluchters, maar werd op 15 kilometer van de meet ook ingerekend.

In de laatste kilometers probeerde Jumbo-renner Paul Martens nog een massasprint te voorkomen met een aanval, maar zijn poging leverde geen succes op. Gaviria ging de sprint als eerste aan, maar werd al snel gepasseerd door Ackermann, die de leiding niet meer uit handen gaf.