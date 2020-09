Pascal Ackermann heeft maandag de eerste etappe van de Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De Duitser van BORA-hansgrohe toonde zich na een vlakke rit van 133 kilometer de sterkste in de sprint.

Op zo'n 20 kilometer van de finish werden met Simon Pellaud en Paul Martens de laatste twee vluchters ingerekend, waarna een massasprint onvermijdelijk was. De 26-jarige Ackermann troefde de Colombiaan Fernando Gaviria (tweede) en de Deen Magnus Cort (derde) af na een fraaie en gedurfde eindspurt nabij de dranghekken.

Het groepje vooraan was uitgedund door een valpartij in het peloton op zo'n 1,5 kilometer van de finish. Pascal Eenkhoorn passeerde de meet als tiende en was de beste Nederlander. Mathieu van der Poel was een van de renners die niet meekonden in de slotfase en eindigde als 26e, vlak achter landgenoot Sam Oomen.

De Tirreno stond eigenlijk voor maart gepland, maar werd net als veel andere koersen vanwege de coronacrisis uitgesteld. De Italiaanse rittenkoers geldt als voorbereiding op de Giro d'Italia, die op zaterdag 3 oktober begint met een tijdrit op Sicilië.

Vorig jaar werd de Tirreno-Adriatico gewonnen door Primoz Roglic, maar de Sloveen van Jumbo-Visma is op dit moment bezig aan de Tour de France, waar hij het algemeen klassement leidt. Onder anderen Chris Froome, Simon Yates, Geraint Thomas en Vincenzo Nibali doen dit jaar wel mee aan de Tirreno.

Ackermann, die vorig jaar twee Giro-etappes won, krijgt dinsdag in de tweede rit weer kansen op dagsucces. Het peloton vertrekt dan uit Camaiore voor een vlakke etappe van 201 kilometer naar Follinica. De Tirreno duurt nog tot en met volgende week maandag.

Voor de app-gebruikers: klik op de tweet voor de beelden van de finish.