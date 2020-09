Wilco Kelderman maakt na vier jaar Sunweb de overstap naar BORA-hansgrohe. De 29-jarige Amersfoorter heeft maandag voor twee jaar getekend bij de ploeg van onder anderen drievoudig wereldkampioen Peter Sagan.

Kelderman begon zijn wielerloopbaan bij Rabobank - de voorloper van Jumbo-Visma - en stapte in 2017 over naar Sunweb. Namens de Duitse ploeg met Nederlandse roots deed hij de laatste jaren vooral in de Vuelta a España vooraan mee.

De klimmer eindigde in zowel 2017 (vierde), 2018 (tiende) als 2019 (zevende) in de top tien van de prestigieuze Spaanse rittenkoers. In de Giro d'Italia werd hij in 2014 al eens zevende.

Verder kende Kelderman vooral veel pech door valpartijen en blessures. Zo miste hij vorig jaar de Giro vanwege een val en moest hij in de editie van 2017 opgeven, net als in de Tour de France van vorig jaar. Het is de bedoeling dat hij later dit jaar als kopman van Sunweb wél de Giro rijdt.

Wilco Kelderman bij de start van de Tour de France van vorig jaar. (Foto: Pro Shots)

'Dit is de juiste stap voor me'

Kelderman hoopt zich bij BORA-hansgrohe te kunnen ontwikkelen. "Het werd me in gesprekken al snel duidelijk dat dit de juiste stap voor me is. In deze fase van mijn loopbaan geeft het me nieuwe prikkels. Het is de perfecte omgeving om mijn beste prestaties neer te zetten", zegt hij op de site van zijn nieuwe ploeg.

BORA-hansgrohe-ploegbaas Ralph Denk: "Wilco heeft enorme potentie en het is aan ons om die potentie te benutten. Hij heeft de ideale leeftijd en is een echte aanwinst voor ons."

Kelderman is niet de eerste Nederlandse toprenner die Sunweb achter zich laat. Vorig jaar vertrok Tom Dumoulin al naar Jumbo-Visma en komend seizoen maakt Sam Oomen dezelfde overstap.

BORA-hansgrohe, dat momenteel een nogal teleurstellende Tour de France beleeft, legde naast Kelderman ook de Duitse moutainbiker Ben Zwiehoff vast. Hij wordt eveneens als een sterke klimmer gezien.