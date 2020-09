Mike Teunissen maakt maandag in de Tirreno-Adriatico zijn rentree in het peloton. De renner van Jumbo-Visma kwam na de coronabreak nog niet in actie door een knieblessure.

De 28-jarige Teunissen ging tijdens de hoogtestage van Jumbo-Visma in Tignes eind juli onderuit en stond daardoor enkele weken langs de kant. De Nederlander reed eind februari in de Omloop Het Nieuwsblad zijn laatste koers.

"Ik ben erg blij dat ik weer kan en mag koersen. Daar heb ik heel lang naar uitgekeken. Ik heb hard gewerkt om weer fit te worden. Voor mij is het belangrijk om weer wedstrijdkilometers te maken. Hopelijk kom ik de week goed door en is de Tirreno een opmaat naar de resterende wedstrijden die nog op het programma staan", zegt Teunissen zondag op de website van Jumbo-Visma.

Teunissen krijgt in de Tirreno-Adriatico gezelschap van landgenoten Pascal Eenkhoorn, Jos van Emden en Timo Roosen, de Belgen Paul Martens en Maarten Wynants en de Duitser Christoph Pfingsten.

"Het ontbreekt ons aan een echte kopman die voor het klassement of de sprints gaat. Elke dag zullen we de race analyseren en kijken we waar onze kansen liggen. Daarnaast is deze wedstrijd ook een voorbereiding op het restant van het seizoen", aldus Jumbo-Visma-ploegleider Addy Engels.

De Tirreno-Adriatico begint maandag en duurt precies een week. Vorig jaar pakte Primoz Roglic de eindoverwinning.