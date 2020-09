Roglic verovert gele trui

Pogacar wint etappe

Bekijk hier de verschillen

Welkom in ons liveblog van de negende etappe in de Tour de France. Vlak voor de rustdag trekt het peloton nog een keer de Pyreneeën in. Mijn naam is Rob Hirschmann en ik houd je op de hoogte van alle ontwikkelingen.