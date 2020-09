Thibaut Pinot twijfelt of hij nog als kopman aan de Tour de France wil deelnemen. De renner van Groupama-FDJ verloor zaterdag in de achtste etappe ruim achttien minuten op de andere favorieten voor de eindzege en kan een goed klassement opnieuw vergeten.

De dertigjarige Pinot geldt al jaren als een van de kanshebbers voor de Tour-overwinning. In 2012 eindigde hij als tiende en in 2014 zelfs als derde, maar de afgelopen edities liepen steeds uit op een teleurstelling.

In 2016 en 2017 haalde Pinot Parijs niet en na een jaar afwezigheid ging het ook vorig jaar mis. De Fransman was opgeklommen naar plaats vijf in het algemeen klassement, maar moest in de negentiende etappe afstappen vanwege een blessure. Ook dit jaar is een goed klassement uitgesloten.

"Vandaag is misschien wel een keerpunt in mijn carrière", doelde Pinot zaterdag tegenover diverse Franse media op het kopmanschap in de Tour de France. "Deze koers heeft me al te veel teleurstellingen bezorgd. Ik wil weer plezier hebben op de fiets en koersen winnen."

Thibaut Pinot kan een nieuwe topklassering in de Tour vergeten. (Foto: Getty Images)

Pinot ging hard onderuit in eerste etappe

Pinot begon al met rugklachten aan de Tour de France en kwam in de openingsetappe hard ten val. De Fransman stond er tot zaterdag nog goed voor in het klassement, maar moest in de eerste Pyreneeënrit al vroeg lossen en kwam op 25.23 minuten van ritwinnaar Nans Peters over de streep.

"Mijn rug doet echt veel pijn. Ik heb geen kracht en kan niet ronddraaien", zei een zichtbaar aangeslagen Pinot. "Ik heb wel gedacht aan afstappen, maar ik ben er nog. Het was een moeilijke dag. Ik wil me excuseren bij iedereen, bij de ploeg en bij mijn supporters. Dit is een grote teleurstelling."

Pinot wil met zijn ploeg Groupama-FDJ nog wel vol gaan voor dagsucces. "Deze Tour gaat door. Het team is sterk, dus ik hoop dat de jongens voor etappezeges gaan. Ze verdienen dat."