Bauke Mollema is tevreden met zijn optreden van zaterdag in de achtste etappe van de Tour de France. De kopman van Trek-Segafredo verloor weliswaar wat tijd op de titelfavorieten, maar werd wel de beste Nederlander in het algemeen klassement.

"Het was een goede dag, maar niet super. Ik miste op de top van de slotklim net de aansluiting met de groep met favorieten. Dat was jammer, maar ik heb de schade beperkt gehouden", zei Mollema bij de finish in Loudenvielle.

Mollema kwam als 22e over de meet, op 38 seconden van de meeste andere kopmannen en op 1.18 minuten van Tadej Pogacar, die op de Col de Peyresourde was ontsnapt uit de groep met favorieten.

"Het is belangrijk dat ik mezelf niet compleet heb opgeblazen, want in dat geval had ik al het goede werk van de eerste week teniet gedaan. Het herstel gaat elke dag goed, dus ik kijk uit naar het vervolg. Er komen goede dagen voor me aan", aldus Mollema.

Mollema ging Tom Dumoulin voorbij in het algemeen klassement. De schaduwkopman van Jumbo-Visma moest al relatief vroeg lossen op de Col de Peyresourde en staat nu één plek lager dan zijn landgenoot in de rangschikking (vijftiende om veertiende).

Vrijdag verloor Mollema nog bijna twee minuten doordat hij verrast werd door waaiervorming. Hij heeft mede daardoor 2.12 minuten achterstand op klassementsleider Adam Yates. Zondag staat er opnieuw een zware Pyreneeënrit op het programma.