Bauke Mollema baalt ervan dat hij vrijdag door waaiervorming tijdverlies heeft opgelopen in de zevende etappe van de Tour de France. De renner van Trek-Segafredo vindt wel dat hij de schade heeft beperkt.

Mollema belandde op zo'n 30 kilometer van de finish net als zijn medekopman Richie Porte bij Trek-Segafredo en Tadej Pogacar en Mikel Landa in de verkeerde groep en liep uiteindelijk 1.20 minuten achterstand op ten opzichte van de overige titelfavorieten.

"Dat is te veel, maar het valt me nog mee. We hebben in de laatste 10 kilometer niet veel tijd verloren. Maar dit is wel zonde. Ik zat te ver van het punt waarop het brak en dan ben je gezien", zei Mollema in Lavaur.

"Wij hadden er geen weet van dat het op dat punt zou gebeuren, anders hadden we wel meer van voren gezeten. Kennelijk verwachtte de rest het wel. Gelukkig hadden we Pogacar en Landa bij ons zitten, waardoor er een heel hard tempo werd gereden."

'Het had een stuk erger gekund'

Mollema was uitstekend aan de Tour begonnen en deed bovenin mee in het algemeen klassement, maar door de 'fout' van vrijdag zakt hij van de gedeelde zesde plaats naar de gedeelde zeventiende plaats, op 1.34 minuten achterstand van leider Adam Yates.

"Ik had natuurlijk vandaag liever helemaal niets verloren, maar het had een stuk erger gekund. Zeker omdat het nog 30 kilometer te gaan was en Jumbo-Visma, INEOS Grenadiers en waarschijnlijk wel meer ploegen volle bak reden", vertelde Mollema.

De zevende etappe werd op overtuigende wijze gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Jumbo-Visma was de sterkste in de sprint van een uitgedund peloton en boekte zodoende alweer zijn tweede ritzege in deze Ronde van Frankrijk.