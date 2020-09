Pascal Eenkhoorn heeft Jumbo-Visma vrijdag de tweede etappezege bezorgd in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. De 23-jarige renner won de heuvelachtige slotrit.

Eenkhoorn was na 166,2 kilometer van en naar Forlì de beste in de sprint van een uitgedund peloton. Hij troefde Diego Ulissi (tweede) en Jhonatan Narváez (derde) af. Hij schreef in 2018 ook een rit op zijn naam in deze Italiaanse koers.

Narváez, die onder contract staat bij INEOS Grenadiers, greep de eindzege. De 23-jarige Ecuadoraan bleef Andrea Bagioli, João Almeida, Ulissi en Nicola Conci voor. Hij is de opvolger van Lucas Hamilton, die vorig jaar met de titel aan de haal ging.

De Coppi e Bartali is bedoeld voor de opleidingsploegen van de WorldTour-teams. Sinds dit seizoen is het toegestaan om profs mee te laten doen met de 'amateurs', waardoor Eenkhoorn en ook Taco van der Hoorn deze week in actie konden komen in Italië.

Olav Kooij was dinsdag al namens Jumbo-Visma de sterkste in de ochtendetappe. Het achttienjarige toptalent, dat in juli de overstap maakt naar de profs, was de snelste in de massasprint en boekte zodoende de grootste overwinning uit zijn carrière.

De Coppi e Bartali, ook wel bekend als de Internationale Wielerweek, is een 2.1-koers. In het verleden pakten grote namen als Laurent Fignon, Paolo Bettini, Damiano Cunego, Michele Scarponi en Cadel Evans de eindzege.