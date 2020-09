Alexey Lutsenko heeft donderdag na een lange vlucht de zesde etappe van de Tour de France op zijn naam geschreven. In het algemeen klassement deden zich geen grote verschuivingen voor, waardoor Adam Yates de gele trui behoudt.

De 27-jarige Lutsenko nam viermaal eerder deel aan de Tour, maar won nog nooit een etappe. Vorig jaar eindigde de Astana-renner als negentiende in het eindklassement. Een etappezege in de Vuelta was tot donderdag het hoogtepunt van zijn palmares.

Op 55 seconden achter de winnaar werd zijn Spaanse medevluchter Jesús Herrada tweede. Ook de Belg Greg Van Avermaet en de Amerikaan Neilson Powless uit de kopgroep wisten het peloton voor te blijven.

De klassementsrenners bleven de hele etappe bij elkaar. Ook de drie beklimmingen in de laatste 50 kilometer van de rit vormden voor niemand aanleiding om de gele trui van Yates aan te vallen.

In de laatste meters reed Julian Alaphilippe nog weg uit de grote groep. De Fransman die een dag eerder de gele trui verloor door een tijdstraf, pakte daardoor één seconde terug op zijn concurrenten. Bauke Mollema was op de zesde plek de beste Nederlander, Tom Dumoulin werd in dezelfde tijd vijftiende.

Een deel van de kopgroep van acht renners bleef het peloton voor. (Foto: Pro Shots)

Van Avermaet lange tijd virtueel in gele trui

Na de etappe van woensdag zonder aanvalspogingen, bleken de renners in de 191 kilometer lange etappe van Le Teil naar Mont Aigoual een stuk strijdlustiger. Vanaf de start werd er direct gedemarreerd en al snel ontstond er een kopgroep van acht man.

Van dat achttal was Van Avermaet de best geklasseerde renner op 3.17 minuten van geletruidrager Yates. De Belg kreeg al snel virtueel de leiding in het klassement, want de maximale voorsprong liep op tot 6.30 minuten. De kopgroep bestond verder uit Lutsenko, Herrada, Powless, Nicolas Roche, Daniel Oss, Edvald Boasson Hagen en Rémi Cavagna.

De eerste 140 kilometer waren vrijwel vlak, pas in de slotfase kwamen de renners drie beklimmingen tegen (tweemaal derde categorie en één keer eerste categorie). Vooral onder aanvoering van INEOS Grenadiers bracht het peloton de voorsprong van de kopgroep terug tot zo'n drie minuten.

Alleen Aru probeert uit peloton weg te rijden

Op 20 kilometer van de streep viel Fabio Aru aan vanuit het peloton. De ploeggenoot van wittetruidrager Tadej Pogacar reed lange tijd ruim een halve minuut voor het peloton uit, maar werd weer ingelopen door INEOS.

In de laatste klim bleek Lutsenko de beste van de kopgroep, de Kazach kwam als eerste boven. In de laatste 14 kilometer naar de streep wist hij uit de greep van de achtervolgers te blijven.

De favorieten hielden in en het peloton reed in een gecontroleerd tempo naar de finish. Een versnelling van Alaphilippe leverde hem slechts één seconde tijdswinst op.