Tour de France

Vijfde etappe

Wout van Aert wint

Cees Bol tweede

Alaphilippe behoudt gele trui

Goedemiddag en welkom in ons liveblog over de vijfde etappe in de Tour de France. Ik ben Joris Kaper en ik hou ik je hier op de hoogte van de ontwikkelingen in de koers.