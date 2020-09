Olav Kooij heeft Jumbo-Visma dinsdag de zege bezorgd in de ochtendetappe van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Het achttienjarige toptalent was de sterkste in de massasprint.

Kooij troefde na 97,8 kilometer in en om Gatteo op overtuigende wijze Ethan Hayer (tweede), Phil Bauhaus (derde), Gianni Vermeersch (vierde) en Davide Persico (vijfde) af. Hij greep daardoor vanzelfsprekend ook de leiderstrui.

Het was voor Kooij zijn eerste overwinning in een 2.1-koers. Hij was eerder dit jaar wel al de beste in de 1.2-koersen Trofej Umag, Trofej Porec en GP Kranj.

Kooij rijdt sinds dit jaar voor de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. Hij maakt in juli volgend jaar de overstap naar de profploeg van de enige Nederlandse WorldTour-formatie.

"Het is sneller gegaan dan ik had durven dromen. Vorig jaar was ik superblij om bij de opleidingsploeg te tekenen. Dat was al een heel mooie stap. Dat ik zo snel een profcontract mag tekenen, is heel speciaal en echt een droom die uitkomt", zei Kooij vorige maand.

De Coppi e Bartali, ook wel bekend als de Internationale Wielerweek, duurt nog tot en met vrijdag. Lucas Hamilton is de titelverdediger. Verder zijn ook onder anderen Laurent Fignon, Paolo Bettini en Cadel Evans oud-winnaars.