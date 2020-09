Tom Leezer stopt na dit seizoen als professioneel wielrenner. De 34-jarige Nederlandse renner van Jumbo-Visma voelt zich door blessureleed gedwongen om een punt achter zijn carrière te zetten.

"De afgelopen zestien jaar heeft mijn leven in het teken van wielrennen gestaan. Het is zo'n leuke periode geweest. Het voelt gek om te stoppen", zegt Leezer dinsdag op de website van Jumbo-Visma.

"Dit jaar heb ik een aantal lichamelijke klachten gehad, waaronder rugproblemen. Die problemen zorgden ervoor dat ik mijn sport niet meer kon beoefenen op de manier waarop ik dat graag zou doen. De liefde voor de koers heb ik nog steeds, maar het is niet fijn om met dit soort pijntjes topsport te bedrijven."

Leezer begon zijn loopbaan in 2004 bij Van Vliet-EBH-Advocaten en kwam een jaar later in de opleidingsploeg van Rabobank terecht. Hij belandde in 2008 in de profploeg van Rabobank en bleef vanaf dat moment in dienst van de Nederlandse WorldTour-formatie, die een aantal keer een naamswijziging onderging.

Leezer boekte één zege

De Hagenaar boekte één zege in zijn carrière: hij won in 2013 de zesde etappe van de Ronde van Langkawi. Verder deed hij vier keer mee aan de Tour de France, twee keer aan de Giro d'Italia én de Vuelta a España en één keer aan het WK op de weg.

"In mijn carrière heb ik één individuele overwinning behaald, maar toch komen de ploegprestaties eerder naar boven als ik denk aan mijn hoogtepunten. Ik kijk met een heel goed en trots gevoel terug op mijn carrière. Ik heb er alles uit gehaald wat erin zat."

Jumbo-Visma maakte dinsdag verder bekend dat de Belg Maarten Wynants na Parijs-Roubaix (25 oktober) vertrekt. Pascal Eenkhoorn, Timo Roosen, Lennard Hofstede (allen voor twee jaar), de Duitser Christoph Pfingsten (één jaar) en diens landgenoot Paul Martens (half jaar) kregen wel contractverlenging.