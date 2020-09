Annemiek van Vleuten rijdt na dit seizoen voor Movistar. De wereld- en Europees kampioene maakt de overstap van Mitchelton-SCOTT en tekent bij de Spaanse formatie een contract voor twee jaar.

De 37-jarige Van Vleuten liet eerder al weten mogelijk te vertrekken bij Mitchelton-SCOTT omdat haar huidige formatie met financiële problemen kampt. Bovendien liep haar contract bij de Australische formatie af. Ze werd onder meer in verband gebracht met Jumbo-Visma, maar kiest dus voor een Spaans avontuur.

"Ik heb de ploeg leren kennen toen ik tijdens een trainingskamp in 2014 met ze optrok", zegt Van Vleuten op de site van haar nieuwe ploeg. "Het voelde toen al als een grote Spaanse familie. De sfeer was toen al relaxed en in de avond speelde ik gewoon een potje tafeltennis met Alejandro Valverde."

"Ik weet dat ik niet meer de jongste ben, maar ik ben nog zeer ambitieus en wil bij deze ploeg mooie dingen laten zien. Ik denk nog niet aan het einde van mijn carrière en hoop in een nieuwe omgeving weer een nieuwe impuls te krijgen."

'Komst Annemiek grote stimulans voor de ploeg'

De vrouwenploeg van Movistar werd pas in 2018 opgericht. Met het aantrekken van Van Vleuten hoopt de Spaanse formatie net als bij de mannen ook een gevestigde naam te worden in het vrouwenpeloton.

"Er is een Movistar van vóór en een Movistar van na de komst van Annemiek", jubelt ploegbaas Sebastián Unzué. "We streven grote doelen na en dit is een grote stimulans om die te bereiken. Ik wil haar bedanken voor het vertrouwen dat ze in ons stelt."

Van Vleuten verhuisde in 2016 van Bigla naar Mitchelton-SCOTT en reeg sindsdien de successen aaneen. Zo won ze de afgelopen jaren onder meer Luik-Bastenaken-Luik, Strade Bianche (twee keer), de Giro Rosa (twee keer) en de wereldtitel op de weg. Vorige week kroonde ze zich in het Franse Plouay ook tot Europees kampioene.