Michael Matthews vertrekt na dit seizoen bij Team Sunweb, zo maakt de Duitse WorldTour-ploeg zondagavond bekend. Dat hebben beide partijen in goed overleg besloten.

Matthews heeft nog een contract tot eind volgend jaar bij Team Sunweb, maar de 29-jarige Australiër krijgt van de ploeg met Nederlandse roots toestemming om na dit seizoen al te vertrekken.

Hij keert terug bij Mitchelton-SCOTT. Matthews reed tussen 2013 en 2016 al voor die ploeg, die toen nog Orica GreenEDGE heette.

"Sunweb is erg ambitieus en wil steeds meer met een breder collectief meedoen in de finales van klassiekers en sprintwedstrijden. Die tactiek past niet bij mijn ambities en mijn sterkte punten om te sprinten voor de overwinningen", legt Matthews uit op de website van Sunweb.

"Ik ben altijd erg blij geweest met de professionele omgeving van de ploeg en de schat aan kennis waarover ze beschikken", vervolgt hij. "Ik hoop dat ik bij mijn volgende team in een vergelijkbare omgeving terechtkom. Door de jaren heen hebben we samen geweldige dingen bereikt, waar ik erg trots op ben."

Zo boekte Matthews in zijn eerste jaar voor Team Sunweb twee etappezeges in de Tour de France. Ook won 'Bling' onder meer tweemaal de Grand Prix van Québec en eenmaal de Grand Prix van Montreal.

'We respecteren dat Michael open is geweest'

Teambaas Iwan Spekenbrink heeft begrip voor het besluit van Matthews. "We respecteren dat Michael open is geweest over zijn kijk op onze doelen en tactieken", zegt hij. "Michael is een ongelooflijk begaafde renner en samen hebben we geweldige dingen bereikt. Dat heeft ons doen besluiten positief te reageren op zijn verzoek."

Matthews werd tot zijn ongenoegen niet opgenomen in de selectie van de Tour de France, die zaterdag van start is gegaan. Afgelopen dinsdag schreef hij de Franse WorldTour-koers Bretagne Classic-Ouest France op zijn naam.

Eerder deze week werd bekend dat ook Sam Oomen vertrekt bij Sunweb. De Brabander maakt de overstap naar Jumbo-Visma, waarvoor hij een driejarig contract tekende. Tegenover het vertrek van Matthews en Oomen staat de komst van Romain Bardet.